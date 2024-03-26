Директор ФСБ раскрыл цели теракта в «Крокусе»

Бортников: западным спецслужбам и Украине теракт в «Крокусе» нужен ради паники

Теракт в «Крокусе» нужен был западным спецслужбам и Украине, чтобы создать панику в российском обществе. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников, его слова приводит РИА Новости.

По словам Бортникова, таким образом в России хотели раскачать ситуацию.

Ранее директор ФСБ заявил, что атаку на концертный зал «Крокус Сити Холл» готовили радикальные исламисты из группировки «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация). Им содействовала Служба безопасности Украины (СБУ). Террористическая угроза, по данным Бортникова, продолжает сохраняться в России.