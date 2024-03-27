В России рассмотрят версию о причастности Запада к терактам в стране

СК рассмотрит обращение о расследовании причастности Запада к терактам в РФ

Следственный комитет (СК) России рассмотрит обращение депутатов Госдумы и общественников о необходимости расследования причастности Запада к терактам в стране. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

В установленном законом порядке будет изучена версия об организации и финансировании со стороны США и западных стран террористических преступлений, направленных против России.

Обращение подписали депутаты Андрей Красов, Николай Харитонов и Яна Лантратова, философ Александр Дугин и бывший депутат Рады Андрей Деркач.

Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что атаку на концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске готовила группировка «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация) при содействии Службы безопасности Украины. По его словам, к организации преступления причастны спецслужбы США и Великобритании.