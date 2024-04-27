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16:46, 27 апреля 2024Мир

МИД ФРГ ушел от ответа на призыв Китая расследовать взрывы на «Северных потоках»

МИД ФРГ: Германия уже занимается расследованием взрывов на Северных потоках
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Danish Defense Ministry / Globallookpress.com

МИД ФРГ ушел от ответа на вопрос о призыве Китая расследовать взрывы на «Северных потоках», указав, что немецкая генпрокуратура уже занимается этим вопросом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Расследование уже ведется — федеральным генеральным прокурором», — отмечается в заявлении дипломатического ведомства. При этом с момента взрывов, власти Германии до сих пор не представили каких-либо деталей о произошедшем.

Ранее заместитель постоянного представителя Китая при организации Гэн Шуан призвал провести международное следствие по делу о диверсиях на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» под эгидой ООН. Дипломат также подчеркнул, что всем сторонам необходимо активно сотрудничать с Россией при проведении совместного расследования и никто не должен избегать двойных стандартов в этом вопросе.

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      Максим Габриелян
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