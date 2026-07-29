Названо допустимое количество чая и кофе в день

Врач Демьяновская: Для большинства взрослых безопасно не более 400 мг кофеина в день

Кофе помогает почувствовать прилив бодрости и может повышать концентрацию внимания, но чрезмерное употребление кофеина может привести к неприятным последствиям: учащенному сердцебиению, раздражительности, тревожности, дрожи в руках и нарушению сна. Об этом заявила врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская, сообщает RT.

«Для большинства здоровых взрослых безопасным считается употребление не более 400 миллиграммов кофеина в день. В среднем это соответствует трем-пяти чашкам натурального кофе, однако точное количество зависит от сорта зерен, степени их обжарки, способа приготовления и объема порции», — пояснила специалист.

Чай тоже содержит кофеин, но меньше: в одной чашке обычно содержится 20–60 миллиграммов. Здоровый взрослый человек может пить четыре-шесть чашек в день без вреда для здоровья, если в рационе нет других напитков с кофеином.

«Во время беременности не рекомендуется употреблять больше 200 миллиграммов кофеина в сутки. Уменьшить его количество также стоит людям с плохо контролируемой артериальной гипертензией, некоторыми нарушениями сердечного ритма, повышенной тревожностью и хронической бессонницей», — добавила эксперт.

Кофеин выводится довольно медленно, поэтому кофе и крепкий чай лучше пить в первой половине дня, заключила Демьяновская.

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