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00:11, 28 апреля 2024Из жизни

Семье умершего на Кубе канадца по ошибке направили гроб с телом россиянина

CTV: тело умершего на Кубе канадца по ошибке отправили в Россию

Фото: Nicolas Economou / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Семья умершего на Кубе 68-летнего канадца по ошибке получила тело россиянина. Об этом сообщил телеканал CTV News.

Отмечается, что гражданин Канады умер 22 марта во время отдыха от инфаркта. Однако его тело по ошибке отправили в Россию. Как рассказали родственники умершего, они получили гроб с телом другого человека. Позже выяснилось, что в нем было тело гражданина России, который на 20 лет моложе канадца. «Похорон отца не было, из-за этого мы плохо спим», — рассказала телеканалу дочь мужчины Мириам Жаржур.

Сообщается, что власти Кубы принесли семье Жаржур извинения и вернули средства, переданные ими на транспортировку тела. Проводится расследование инцидента. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли сообщила, что работает вместе с кубинскими коллегами над решением вопроса.

В 2021 году в Молдавии во время похорон семья обнаружила, что в гробу находится не их родственница, а другой человек. Ошибка произошла в морге, там быстро исправили ситуацию. В том же году в грузовом терминале аэропорта Пулково перепутали гробы с телами из-за ошибки при оформлении.

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      Марина Совина
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