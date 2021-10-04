Семья собралась на похоронах родственницы и обнаружила в гробу другого человека

В Молдавии в морге перепутали тела и отдали родственникам гроб с незнакомым человеком

В Молдавии во время похорон семья обнаружила, что в гробу находится не их родственница, а другой человек. Об этом сообщает Metro.

Пожилая женщина умерла от COVID-19, и ее семья собралась на похороны. Тело умершей поместили в черный мешок, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции. Когда родственники получили гроб, их смутил орнамент на крышке, и они заподозрили, что гробы перепутали.

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Уже на кладбище, когда открыли гроб, оказалось, что в гробу находится тело незнакомого мужчины. Родственники обратились в морг и сообщили о возникшей путанице. Сотрудники морга оперативно отреагировали на ситуацию, быстро поменяли гробы и отдали семье их усопшую.

Ранее сообщалось, что скорбящие сестры из американского города Ахоски, штат Северная Каролина, на прощании с умершей матерью обнаружили в гробу тело незнакомой женщины, которая была одета в ее одежду. Главный бальзамировщик морга подтвердил журналистам, что произошла ошибка, но отказался давать интервью.