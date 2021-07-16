Из-за ошибки в документах женщину семь лет отказывались считать живой

В США женщина из-за ошибки в документах семь лет не могла доказать чиновникам, что жива

Американка из штата Нью-Джерси, по ошибке признанная мертвой Налоговым управлением США, семь лет не могла доказать, что жива. Ее историю рассказывает WLNY-TV.

25-летняя Саманта Дрэйссиг (Samantha Dreissig) уверена, что путаница с документами произошла после смерти ее матери в 2014 году. В том же году Дрэйссиг пошла подавать налоговую декларацию и столкнулась с проблемой. «Мне сказали: "Извините, но этот счет связан умершим человеком"», — вспоминает женщина.

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В течение семи лет она пыталась добиться, чтобы чиновники признали ее живой, однако получала только отговорки и отказы. По словам Дрэйссиг, последний человек из Налогового управления, с которым она говорила, сказал ей: «Ого, в нашей системе вы мертвы по всем пунктам!».

Ошибка создала проблемы и для отца женщины. Каждый раз, когда он подает налоговую декларацию, его обвиняют в том, что он пытается указать в документе умершего иждивенца.

После обращения в службу помощи налогоплательщикам Дрэйссиг пообещали, что вскоре все будет исправлено. Однако это обещание было дано еще до начала пандемии COVID-19, и с тех пор ничего не изменилось. «Я правда хочу, чтобы налоговики признали, наконец, что я жива-здорова!», — сказал Дрэйссиг.

Ранее сообщалось, что жительница китайской провинции Сычуань внезапно узнала о том, что уже 15 лет считается мертвой. Ей сообщили, что ее хикоу — документ о регистрации человека — был аннулирован в 2005 году, якобы в связи с ее смертью.