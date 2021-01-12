Умершая по документам женщина три года доказывала чиновникам свое существование

Жительница французского города Сен-Жозеф, департамент Луара, по ошибке признанная умершей, третий год не может доказать чиновникам, что жива. Об этом сообщает издание The Guardian.

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58-летнюю Жанну Пушан (Жанна Пушан) признали умершей в ноябре 2017 года. Это произошло в ходе многолетней судебной тяжбы с бывшей сотрудницей ее клининговой компании, добивавшейся возмещения ущерба на сумму 14 тысяч евро (1,25 миллиона рублей). Женщина заявила, что Пушан умерла и не может ответить на ее письма. Суд принял это утверждение на веру и зарегистрировал смерть.

«Никогда бы не подумал, что судья может объявить кого-то умершим без свидетельства о смерти, — говорит адвокат пострадавшей Сильвен Кормье (Sylvain Cormier). — Но истица сказала, что Пушан умерла, не предъявила никаких доказательств, и все ей поверили. Никто не стал проверять». После регистрации смерти Пушан осталась без удостоверения личности, водительских прав, счета в банке, медицинской страховки и каких-либо документов, которые подтверждали бы ее существование.

«Юрист говорил, что все быстро уладится, поскольку у меня есть справка от врача, согласно которой, я все еще жива, — рассказывает Пушан. — Но из-за судебного решения этого оказалось недостаточно».

По мнению адвоката ее бывшей сотрудницы, во всем виновата сама Пушан, якобы имитировавшая смерть, чтобы не платить. Женщина отрицает, что намеренно пряталась от нее, и считает, что та умышленно объявила ее мертвой, чтобы взыскать ущерб с наследников.

В марте сообщалось, что уроженец Румынии, по ошибке признанный умершим, не смог доказать суду, что жив. С 1992 года мужчина проживал в Турции и потерял контакт с оставшейся на родине семьей. Жена решила, что его нет в живых, и в 2016 году оформила сертификат о его смерти.