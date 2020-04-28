Пенсионерка узнала о собственной смерти из утренней почты

Пенсионерка из канадского города Виктория, провинция Британская Колумбия, семь месяцев не получала пенсию, так как власти ошибочно признали ее мертвой. Об этом сообщает сайт Vancouver is awesome.

В понедельник, 20 апреля, 80-летняя Вильма Уильямс (Wilma Williams) с утренней почтой получила письмо от Канадского налогового агентства, в котором сообщалось о ее смерти.

Вильма позвонила в агентство, чтобы узнать причину собственной смерти. Дозвониться туда было непросто, так как через агентство распределяется финансовая помощь гражданам в связи с коронавирусом. Спустя два или три часа Уильямс все же соединили с сотрудником агентства, который пообещал ей выяснить причину произошедшего.

В результате выяснилось, что Канадское налоговое агентство получило информацию от пенсионного фонда. В пенсионном фонде сообщили, что еще в сентябре им позвонили из похоронного агентства и передали, что Уильямс скончалась. Тогда ее пенсионные платежи и причитавшиеся в связи с пожилым возрастом выплаты были остановлены.

Предположительно, Вильму перепутали с другой пожилой женщиной, ее тезкой. Уильямс не сразу заметила отсутствие поступления пенсионных выплат, так как несколько месяцев не проверяла банковский счет.

Уильямс восприняла ситуацию с юмором, но сказала, что полученное письмо ее ошарашило, и если бы такое письмо получила бы более впечатлительная пожилая женщина, у нее мог случиться инсульт.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Магнолиа, штат Техас, внезапно обнаружила, что у нее нет страховки и банковского счета, так как ее ошибочно сочли мертвой. Ее номер социального страхования по ошибке присоединили к чьему-то свидетельству о смерти и деактивировали.

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