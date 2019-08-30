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Живую женщину сочли мертвой и лишили ее сотовой связи

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Hayley Bell

Британский мобильный оператор признал мертвой жительницу города Кеттеринг, заблокировал ее номер и разослал письма с соболезнованиями всем родственникам. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В июне 25-летняя Хэйли Белл (Hayley Bell) захотела изменить условия тарифа и написала представителю компании через веб-чат. Тот отказался, сославшись на то, что система компании считает ее умершей и ее аккаунт заблокирован. После этого родственникам женщины отправили письма с соболезнованиями, которые сильно испугали ее родителей.

Получив послание, отец британки позвонил в компанию и спросил, что произошло. В организации с ним отказались говорить, отметив, что сначала они должны связаться с самой Белл. «Как вы собираетесь говорить с ней, если считаете, что она умерла?» — поинтересовался мужчина, но не получил ответа. Британке пришлось обратиться к представителям оператора, чтобы они принесли извинения ее родителям. «Эта ситуация плохо сказалась на моем психическом здоровье, я просто хотела, чтобы это закончилось», — призналась Белл.

Уже на протяжении трех месяцев Белл не может пользоваться мобильным телефоном. Поход в офис оператора оказался бесполезным — женщина заплатила 49 фунтов стерлингов (3,9 тысячи рублей) за сим-карту с новым номером, но она не работает. Британке объяснили, что ее перепутали с другим клиентом, который действительно умер. Так как подобных прецедентов раньше не было, они не знают, как исправить ошибку, но «делают все для решения проблемы».

Представители оператора заявили изданию, что выплатят Белл компенсацию — 250 фунтов стерлингов (20,2 тысячи рублей). Они уверяют, что уже в скором времени женщина вновь сможет пользоваться телефоном.

В сентябре прошлого года сообщалось о женщине-трансгендере из Великобритании, чей счет заблокировали из-за «не соответствующего полу голоса». Оператор во время проверочного звонка проигнорировал ее слова о том, что она трансгендерная женщина, и заявил, что ее голос звучит «слишком по-мужски».

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