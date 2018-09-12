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Таец объявился спустя два года после собственных похорон

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Сомсук Сомин и его мать

Пропавший без вести 19 лет назад таец вернулся домой спустя два года после собственных похорон. Об этом сообщило издание Coconuts.

В 1999 году на тот момент 31-летний Сомсук Сомин (Somsuk Somying) уехал из родной провинции Сурин в столицу на заработки вместе с соседом. Однако попутчик бросил неграмотного Сомина выживать в большом городе в одиночестве. Следующие несколько лет таец находил себе подработки в основном на стройке.

В 2015 году друг-рыбак предложил Сомину работу на Пхукете. Тот согласился, и по приезде новый начальник отобрал у него все документы. Вместо того, чтобы удить рыбу, мужчине пришлось изготавливать наркотики. За малейшую провинность его били. Затем Сомин оказался в малайзийской тюрьме, где его обнаружили и вернули на родину представители правозащитной организации, борющиеся с торговлей людьми. Его встретили полицейские и отправили домой.

«Я не приезжал домой, потому что не умею читать. Но я очень скучал по дому и по маме», — заявил Сомин.

Родные очень сильно удивились появлению мужчины, так как считали его давно погибшим. Его 72-летняя мать разрыдалась при виде сына. Много лет они пытались найти его, но безуспешно. В 2016 году ему устроили традиционные похороны.

В июне сообщалось о японце, вернувшемся домой через год после собственной кремации. Мужчину считали утонувшим в реке, а жена и родственники опознали его тело. Полиция отказалась раскрывать, чем японец занимался этот год и где он был.

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