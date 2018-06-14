Из жизни
 
Последние новости
Европу предостерегли от необратимых последствий «Северного потока-2»
Ольга Бузова потеряла голос
Россияне высказались категорически против повышения пенсионного возраста
Названа самая красивая в мире футбольная болельщица
Наряд телеведущей сорвал прямую трансляцию
Сборная России по футболу обойдется без благословения церкви
Найден способ убить рак изнутри
Самолет Ил-76 промахнулся и сбросил тонны воды на полицейских в Подмосковье
Украину уличили в обмане
Новости партнеров

Китаянка вернулась с заработков и обнаружила себя мертвой

Перейти в «Мою Ленту»

В Китае вернувшаяся с заработков в родной город женщина обнаружила, что муж объявил ее мертвой ради брака с другой. Об этом сообщило издание South China Morning Post.

Когда Лю Гоцин (Liu Guoqing) вернулась в городской округ Дачжоу в провинции Сычуань на юго-западе страны впервые за несколько лет, она узнала, что ее прописка стала недействительной. Более того, в полиции ей сообщили, что она умерла от болезни в 2015 году, а в феврале 2017 было выпущено свидетельство о ее смерти.

Лю была в курсе о слухах о ее смерти, кроме того, однажды в банке ее отказались обслуживать и назвали паспорт недействительным. Тем не менее, она окончательно осознала происходящее только в полицейском участке. «Я однозначно стою здесь, почему тогда они говорят, что я умерла?» — удивилась она.

Лю заявила журналистам, что поддерживала контакт с семьей, хотя работала в провинции Хунань в центральном Китае. Она подозревает, что супруг решил сообщить о ее «смерти», потому что хотел снова жениться. Брак Лю длился с 1995 года, у них было двое детей, однако с 2006 года супруги жили отдельно и не общались.

Полицейские рассказали ей, что о смерти письменно заявили ее супруг и отец, а затем его подписал сельский староста. Отец Лю отрицает, что подписывал бумагу, а староста отметил, что занимает должность всего два года, потому ни разу не видел Лю и не думал, что ее муж может его обмануть.

Деревенские жители подтвердили, что ее муж женился на другой женщине из одного из соседних послений, но семье Лю не удалось выйти с ним на связь.

Полиция подтвердила, что Лю выписали новую прописку. Женщина не уверена, считается ли, что она до сих пор состоит в браке, но она готова согласиться на развод.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Chinese migrant worker returns home to find her husband has ‘killed’ her
Китаянка по ошибке отправила в морг живого мужа
Американка объявила себя мертвой и нарекла девой Марией
Президента Бразилии госорганы посчитали мертвым
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0313 июня

«Через полчаса он кричал, что хочет жить в России»

История всемирно известного российского музыканта, перебравшегося в Швейцарию
07:04Сегодня

Американец спрятал фекалии в конверте и доказал свою опасность

01:43Сегодня

Американец пожарил свою ногу и накормил ей друзей

16:0513 июня

В итальянской кабинке для исповеди нашли десятки тысяч евро

Из жизни00:0131 мая

«Если ты убиваешь меня, я должна убить тебя»

Когда женщинам все запрещено, им приходится становиться мужчинами
20:5613 июня

Старая ваза с чердака ушла с молотка за 16,2 миллиона евро

18:4313 июня

Безработный «двойник» Бекхэма потратил миллионы на пластику и остался без жилья

12:4913 июня

Рекордное число голых женщин искупалось в ледяном море

Из жизни00:07 9 июня

В горло не лезет

Перед казнью можно съесть что угодно. Это повод шикануть и позлить охранников
19:3313 июня

Бетономешалка свалилась в дыру в попытке залатать другую выбоину

14:4713 июня

Британская старушка разбирала хлам и нашла монету стоимостью в сто тысяч фунтов

10:3012 июня

Родившаяся без части мозга девочка умерла в 10 лет

Россия
«Врачи просто не знают и боятся»
Больные россияне живут в муках и умирают. Их лекарства считают наркотиками
Вне себя
Они режут, царапают и прижигают себя. Так им становится легче
Всего одна жизнь
Эта девочка погибнет, если ее родители не оплатят внутривенное питание
Назван главный недостаток россиян
Тупиковый путь
Этот город построили немцы, а теперь там пытаются выжить русские
Россиянин опубликовал герб России и попал под суд
Самолет Ил-76 промахнулся и сбросил тонны воды на полицейских в Подмосковье
Все материалы
Мир
Эрнесто Че ГевараКрасный зверь
Че Гевара убивал детей, насиловал женщин и дико вонял. Романтикой и не пахло
В Сербии просят признать Крым
Ким Чен Ын и Дональд ТрампВремя покажет
Ким Чен Ын и Трамп творят историю без участия России. А так можно было?
Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира
Трамп объяснил необходимость России в G7
У мигранта в Германии нашли много высокотоксичного смертельного яда
Турция захотела делать С-500
Все материалы
Бывший СССР
Александр ЛукашенкоБелорусский поток
Олигархи зарабатывают для Лукашенко миллионы долларов на контрабанде в Россию
Вскрыли консервы
На Украине делают современное оружие из подручных средств. Покупают даже шейхи
Кличко решил судиться с «Нафтогазом»
Полтора десятка украинских областей останутся без газа
В центре Киева поселился цыганский табор
В Донбассе заметили ряженых украинских солдат
Савченко написала письмо Путину
Все материалы
Экономика
Русская стройка
С россиян собрали миллионы и лишили квартир. Кто виноват?
В США закрыли «Теремок»
Посадил на колеса
Он заставил Америку ездить на машинах и поддержал Гитлера. Но помог ему СССР
Кудрин объявил о провале майских указов
Зажрались
Россияне заплатят за нормальную еду. Будет дорого, но полезно
Швеция объяснила Украине неизбежность «Северного потока-2»
Россияне высказались категорически против повышения пенсионного возраста
Все материалы
Силовые структуры
Рванули когти
Они бегут от правосудия и заметают следы. Сыщики не дают им спать спокойно
Похитители смерти
Они охотились за радиацией в лихие 90-е. Убийственное излучение их не пугало
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Самого молодого вора в законе избил и лишил титула бывалый авторитет
Убийцу друга Деда Хасана спрятали в женском СИЗО от мстителей
Собянин пересадил гаишников на электромотоциклы
Главу Серпуховского района Подмосковья задержали после обысков
Все материалы
Наука и техника
Возвращение гения
Лесбийские страсти и похороны великих: главные игры Е3 2018
Обойдетесь
Главные новинки крупнейшей конференции Apple
«Не заболтайся до смерти»
Американская пропаганда Холодной войны требовала молчать и ненавидеть коммунизм
Израиль показал нового убийцу «Панцирей»
Все подлодки с ядерным оружием уместили на одной картинке
Россия создала аналог американского RQ-4 Global Hawk
«Ангара-5» запустит 600 спутников
Все материалы
Спорт
Скучно не будет
Чемпионат мира пришел в Россию. Вместе с ним — адское веселье
Китайского болельщика обокрали в Москве на миллион рублей
Британские футболисты отказались от русского каравая
Тренер сборной Испании прокомментировал свою отставку
Клуб НХЛ отказался от Ковальчука из-за отношения к игрокам из России
Спортсменка с особенностями в развитии примет участие в открытии ЧМ
Билет на ЧМ выставили на продажу за полмиллиона рублей
Все материалы
Культура
«Вы должны удивлять сами себя»
Обычные картинки меняют мир. Присмотритесь
«Отрыжка, порча воздуха и сдавленные вопли в подушку»
Как правильно пить дома в нижнем белье — практическое руководство
«Я был среди тех, в кого стреляли»
Один из главных писателей Израиля о религиозных войнах, марихуане и вшах
PornHub покажет секс-государство с БДСМ-парламентом и любовью в невесомости
Волосатая грудь звезды сериала «Полдарк» вызвала национальный спор
Раскрыты подробности приквела «Игры престолов»
Робби Уильямс отказался петь Party Like A Russian на чемпионате мира
Все материалы
Интернет и СМИ
Наварился
Раньше он торговал валютой в играх. Теперь заправляет главными блогерами России
В Киеве убит* журналист Аркадий Бабченко
Он прошел две войны в Чечне и уехал на Украину из-за угроз в России
Хотели пожестче
Изнасилования на экране никому не нужны. На смену жестокому порно приходит добро
В объявлении о пропаже кота разглядели оптическую иллюзию
Россиянин изобразил любовь с американской актрисой и стал знаменит
Хакеры взломали жертву авиакатастрофы над Синаем и поглумились над ней
Звезда реалити-шоу устроила бой с сотрудником отеля
Все материалы
Ценности
Правее правого
Как и где одевались скинхеды в России
Продавцы грез
Об этих платьях мечтали миллионы. Теперь их продают за копейки
Петушиные бои
Над ней смеялись, теперь по ней скучают. Культовая одежда современного футбола
Лубутен отвоевал красную подошву
Основатель Guess ушел в отставку из-за обвинений в домогательстве
Грузин пошил обувь из российских, немецких и американских паспортов
Полная модель изощренно отомстила насмехавшимся над ней на пляже
Все материалы
Путешествия
Похорони меня заживо
Они катаются в гробах и прыгают через младенцев: самые дикие фестивали мира
Утомленные All inclusive
Как изменился Тунис и зачем туда ехать на отдых
На высоте
Эти аэропорты не хуже элитных курортов. Тут пассажирам плевать на задержку рейса
Назван долг авиакомпаний перед российскими пассажирами
Сотрудник отеля рассказал о самых мерзких выходках постояльцев
Молдавский президент полетит на ЧМ в Россию за свой счет
Пенсионер ударил стюардессу и обозвал ее толстухой
Все материалы
Из жизни
«Через полчаса он кричал, что хочет жить в России»
История всемирно известного российского музыканта, перебравшегося в Швейцарию
«Если ты убиваешь меня, я должна убить тебя»
Когда женщинам все запрещено, им приходится становиться мужчинами
Порочный круг
Женщин в тюрьмах все больше. Дело в наркотиках
Американец спрятал фекалии в конверте и доказал свою опасность
Американец пожарил свою ногу и накормил ей друзей
В итальянской кабинке для исповеди нашли десятки тысяч евро
Безработный «двойник» Бекхэма потратил миллионы на пластику и остался без жилья
Все материалы
Toyota C-HR: что за зверь?
Основные факты о кроссовере, который начали продавать и в России
Симулятор или квартира?
Реалистичен ли гоночный симулятор ценой с жилплощадь в Москве?
Длительный тест Peugeot 3008
Француз с ароматизацией салона и массажем — тест самого небанального кроссовера
Видео-тест Chevrolet Traverse
Он мощный, большой и фантастически просторный. Лучший кроссовер в классе?
Появились фотографии новой BMW третьей серии
«АвтоВАЗ» отправит на сервис почти 39 тысяч Lada 4x4
Во Франции построили армейский броневик с дверями как у маршрутки
Все материалы
Смотрящий по России
Что вы знаете об Исаакиевском соборе: тест
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
Крепко встали
Они были символами успеха и достатка. Теперь среди них есть лучший
Названы три города России с дорожающими квартирами
Школа выживания
Подмосковная учительница придумала, как выплатить ипотеку и не умереть
Россия установила новый ипотечный рекорд
Кройка и житье
Гей, кокаинист, бунтарь. Он шокировал общественность и спас дом — просто так
Все материалы