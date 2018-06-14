Китаянка вернулась с заработков и обнаружила себя мертвой

В Китае вернувшаяся с заработков в родной город женщина обнаружила, что муж объявил ее мертвой ради брака с другой. Об этом сообщило издание South China Morning Post.

Когда Лю Гоцин (Liu Guoqing) вернулась в городской округ Дачжоу в провинции Сычуань на юго-западе страны впервые за несколько лет, она узнала, что ее прописка стала недействительной. Более того, в полиции ей сообщили, что она умерла от болезни в 2015 году, а в феврале 2017 было выпущено свидетельство о ее смерти.

Лю была в курсе о слухах о ее смерти, кроме того, однажды в банке ее отказались обслуживать и назвали паспорт недействительным. Тем не менее, она окончательно осознала происходящее только в полицейском участке. «Я однозначно стою здесь, почему тогда они говорят, что я умерла?» — удивилась она.

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Лю заявила журналистам, что поддерживала контакт с семьей, хотя работала в провинции Хунань в центральном Китае. Она подозревает, что супруг решил сообщить о ее «смерти», потому что хотел снова жениться. Брак Лю длился с 1995 года, у них было двое детей, однако с 2006 года супруги жили отдельно и не общались.

Полицейские рассказали ей, что о смерти письменно заявили ее супруг и отец, а затем его подписал сельский староста. Отец Лю отрицает, что подписывал бумагу, а староста отметил, что занимает должность всего два года, потому ни разу не видел Лю и не думал, что ее муж может его обмануть.

Деревенские жители подтвердили, что ее муж женился на другой женщине из одного из соседних послений, но семье Лю не удалось выйти с ним на связь.

Полиция подтвердила, что Лю выписали новую прописку. Женщина не уверена, считается ли, что она до сих пор состоит в браке, но она готова согласиться на развод.

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