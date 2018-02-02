Президента Бразилии госорганы посчитали мертвым

Президент Бразилии Мишел Темер не получил пенсию за ноябрь и декабрь 2017 года, потому что не предоставил государственным органам доказательств того, что он жив. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно бразильскому законодательству, пенсионер ежегодно должен обновлять регистрацию в органах, ответственных за соответствующие выплаты. В течение месяца, на который приходится день рождения, пенсионер обязан сообщить, что еще жив.

77-летний Темер вышел на пенсию в 1999 году в возрасте 58 лет. Тогда он занимал должность прокурора штата Сан-Паулу. Ежемесячные выплаты, которые положены политику в соответствии с законодательством, составляют 45050 реалов (14216 долларов). Однако, поскольку он занимает должность главы государства и получает соответствующую зарплату, эта сумма временно снижена до 22100 реалов (7 тысяч долларов).

Как сообщили в администрации бразильского президента, Темер не смог предоставить документы из-за нехватки времени, но в настоящее время необходимые бумаги уже отправлены.

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