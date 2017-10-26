Парламент Бразилии защитил президента от обвинений в коррупции

Нижняя палата Конгресса Бразилии отклонила обвинения в коррупции против президента Мишела Темера. Об этом сообщает Reuters. Противники Темера не могли набрать 342 голосов, то есть две трети мест.

Голосование означает, что Темеру не угрожает судебное преследование, пока он остается президентом. Но он по-прежнему может стать фигурантом расследования и судебного разбирательства после окончания срока полномочий в конце 2018 года.

За несколько часов до голосования Темер был госпитализирован с обструкцией мочевыводящих путей.

Новые обвинения против Темера — в препятствовании правосудию и рэкете — были выдвинуты в сентябре. В августе обвинение Темера в коррупции было заблокировано его сторонниками в нижней палате Конгресса, которая имеет право решать, должен ли президент предстать перед Верховным судом.

Уголовные обвинения были предъявлены президенту на основании заявления о признании вины владельцами крупнейшего в мире мясоперерабатывающего концерна JBS SA. Они обвинили Темера во взяточничестве в обмен на политическую помощь и в сговоре с целью купить молчание свидетеля. Сам президент решительно отверг все утверждения о причастности к правонарушениям.

Темер занял пост президента после вынесения импичмента Дилме Руссефф в 2016 году. До этого он был вице-президентом.