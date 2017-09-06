Генпрокурор Бразилии выдвинул обвинения против двух бывших президентов страны

Главный федеральный прокурор Бразилии Родриго Жанот направил в Верховный суд страны запрос о предъявлении обвинений в адрес экс-президентов республики Дилмы Руссефф и Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Как сообщает телеканал Globo, их подозревают в организации преступного сообщества.

Обвинение считает, что подозреваемые с 2002 по 2016 годы «совершили множество преступлений, преимущественно против государственной администрации».

12 июля Лула да Силва был признан виновным в коррупции и отмывании денег. Его приговорили к 9,5 годам заключения.

27 июня Жанот выдвинул обвинение против действующего президента Мишела Темера в получении взятки. Темер, который до этого был вице-президентом, стал главой государства в 2016 году после импичмента Руссефф. Предполагается, что он будет управлять страной до 1 января 2019 года.

В 2014 году бразильские правоохранительные органы инициировали расследование относительно коррупции в государственной нефтегазовой компании Petrobras. В результате разбирательств выяснилось, что после прихода да Силвы к власти была организована коррупционная схема, в рамках которой строительные компании получали подряды на крупные проекты для Petrobras, платя откаты ее топ-менеджерам и перечисляя деньги правящей Партии трудящихся на финансирование ее политических кампаний.