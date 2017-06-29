Президент Бразилии отменил поездку на саммит G20 на фоне обвинений в коррупции

Президент Бразилии Мишел Темер отметил официальную поездку на саммит G20, сообщает Globo. В резиденции главы государства не уточнили причины такого решения.

Визит был намечен на 7-8 июля. По данным издания, его отмена может быть связана с громким политическим скандалом, разгоревшимся вокруг Темера.

27 июня главный федеральный прокурор Бразилии Родриго Жанот выдвинул обвинение против президента в получении взятки. Оно направлено в Верховный суд. Это обвинение, как ожидается, будет первым в череде дел о предполагаемых эпизодах коррупции в отношении крайне непопулярного лидера страны.

Мишел Темер, который до этого был вице-президентом, стал главой государства в 2016 году после импичмента Руссефф. Предполагается, что он будет управлять страной до 1 января 2019 года.