Прибывшие в Гамбург на саммит G20 полицейские устроили секс-вечеринку с оружием

Более 200 сотрудников берлинской полиции, командированных в Гамбург для обеспечения безопасности участников предстоящего саммита «Большой двадцатки», были преждевременно отправлены домой после устроенной ими вечеринки. Об этом сообщает Inquirer.net.

Во время празднования некоторые стражи порядка были замечены справляющими нужду около заборов, другие открыто занимались сексом. Отмечается, что одну сотрудницу правоохранительных органов видели «танцующей на столе в одном халате с пистолетом в руке».

По данным издания, по меньшей мере один офицер из Берлина участвовал в драке с коллегой из другого города.

Представитель столичной полиции подтвердил факт произошедшего, отметив, что подобное поведение недопустимо для стражей порядка, передает DW. «Им было скучно, — объяснил он повод для вечеринки. — Там не было телевизора».

Саммит «Большой двадцатки» состоится в Гамбурге 7-8 июля. Ожидается, что в эти дни пройдут протесты против глобализации, в которых примут участие десятки тысяч человек.