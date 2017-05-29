После вечеринки австралиец обнаружил себя на сделанном полицией селфи

Студент из Австралии по имени Рис (Reece) опубликовал на своей странице в Facebook селфи с полицейскими, которые донесли его до дома после бурной вечеринки. Скриншот снимка также размещен в официальном аккаунте полиции штата Тасмания. Пост быстро вышел в топ публикаций на Reddit.

Подросток обнаружил фотографию, сделанную улыбчивыми полицейскими, на следующий день и понял, что они помогли ему добраться до кровати.

«Я просматривал фотки на смартфоне, и оказалось, что эти классные ребята сделали пару бомбических селфи после того, как дотащили мою пьяную задницу домой. Просто легендарно», — написал студент на своей странице.

За несколько часов пост от лица полиции набрал более пяти тысяч лайков.

В полицейском участке в разговоре с журналистами издания Mashable уточнили, что «посетители вечеринок» — сотрудники, которые следят за тем, чтобы любители тусовок благополучно вернулись домой, — обычно не доставляют выпивших молодых людей до кровати, а лишь следят за тем, чтобы те имели в голове план по возвращению. Один из участников необычного селфи рассказал, что стражам порядка пришлось дождаться приезда друга Риса, который смог бы за ним присмотреть.

В апреле звездами соцсетей стали американские полицейские: сотрудники отделения штата Миннесота опубликовали фотографию сломанного зонтика для коктейлей, который стал причиной обращения в правоохранительные органы. Оказалось, что житель города Вайоминг обнаружил аксессуар в сумочке своей жены и решил, что это наркотики.