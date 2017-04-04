Австралийский полицейский задержал дебошира во время телеинтервью

Видео: Prime7 News Border / Facebook

Офицеру полиции из Австралии пришлось применить профессиональные навыки во время интервью, которое он давал местному телеканалу Prime7. Во время съемок у полицейского участка в кадре показался растрепанный мужчина с бутылкой пива в руках. Он громко выкрикивал «Дерьмо!» и двигался в сторону камер. Страж порядка заставил нарушителя выбросить емкость с алкоголем, задержал его и отвел в участок.

Когда полицейский вернулся, интервью продолжилось. Отрывок с инцидентом опубликовала в Facebook телекомпания Prime7. За восемь часов видео собрало около 300 тысяч просмотров и больше двух тысяч репостов.