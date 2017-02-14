Комик остервенел во время дискуссии про Трампа и обругал телеведущего

Видео: Real Time with Bill Maher / YouTube

Австралийский комик Джим Джеффрис (Jim Jefferies) в прямом эфире телешоу Real Time with Bill Maher на канале HBO вышел из себя во время дискуссии о политике президента США Дональда Трампа и обругал своего оппонента — телеведущего Пирса Моргана (Piers Morgan), приглашенного в качестве гостя. Отрывок программы появился на странице шоу на YouTube.

Ведущий Real Time Билл Мар спросил у сидящих по правую руку гостей, зачем они в период предвыборной гонки называли Хиллари Клинтон «меньшим из зол», в то время как в сравнении с Трампом она совсем не является злом. Мар отметил, что Клинтон никогда бы не назначила на высокие посты Рика Перри (губернатор Техаса, выдвинутый на пост министра энергетики) или Бетси Девос (министр образования США), а также не запретила бы мусульманам въезжать в страну.

Морган хотел прояснить свою позицию, однако его перебил Джеффрис, призвавший не демонизировать Трампа, который, по его выражению, «не убил ни одного еврея в первый день» своего президентства. Эмоциональная и нецензурная речь комика вызвала бурный отклик у аудитории в студии, после чего он еще раз ругнулся и показал оппонентам средний палец. Словесная перепалка собрала на YouTube более трех миллионов просмотров.