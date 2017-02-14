Репортер предсказал аварию в прямом эфире

Бразильский репортер невольно предсказал аварию за несколько секунд до того, как в кадр попал переворачивающийся мотоцикл. Об этом сообщает The Mirror.

Мужчина рассказывал в кадре о ДТП, которое произошло ранее в этот день в бразильском штате Параиба. Репортер использовал фразу «Как это произошло? Посмотрим» и указал как раз на место, где через несколько секунд неудачно затормозил мотоцикл.

Случившееся смутило журналиста, и, пока прохожие пытались помочь пострадавшему, он продолжал рассказывать об аварии.

Издание отмечает, что в комментариях под видеороликом пользователи прозвали репортера «ясновидящим».