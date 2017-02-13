Бывшую жену Шварценеггера смутили вопросом про пенис

Звезда американского телесериала «Девчонки» Лина Данэм (Lena Dunham) смутила бывшую супругу Арнольда Шварценеггера телеведущую Марию Шрайвер (Maria Shriver) вопросом про пенис в эфире утреннего шоу NBC. Данэм пришла в эфир, чтобы рассказать о новом сезоне телесериала. Отрывок эфира был опубликован на YouTube-канале Hot breaking news.

Ведущая сказала, что уже увидела три серии нового сезона сериала, «и это выглядит потрясающе». В ответ на похвалу Данэм задала Шрайвер внезапный вопрос. «Вы же видели пенис, правильно?» — поинтересовалась она, совершенно сбив с толку бывшую жену Шварценеггера.

Шрайвер попыталась свести высказывание Данэм к шутке, отметив, что она не уверена, можно ли употреблять «это слово» на телевидении. «Все в порядке, это просто разница между поколениями. Я бы никогда не стала вести себя подобным образом» , — добавила она.

О расставании экс-губернатора Калифорнии Шварценеггера с супругой, с которой он прожил в браке 25 лет, стало известно в мае 2011 года. Причиной разрыва семейных отношений стал роман актера с одной из его домработниц, которая родила ему внебрачного сына Джозефа.