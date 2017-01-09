Ведущие «Би-би-си» оконфузились из-за ошибочно приглашенного гостя

Видео: BBC News (UK) / Twitter

Продюсеры британского канала «Би-би-си» пригласили в студию не того гостя. В результате ведущие эфира попали в неловкую ситуацию. О конфузе сообщила сама команда «Би-би-си».

Ведущие утренней передачи намеревались рассказать о поступке альпиниста Лесли Биннса (Leslie Binns), спасшего девушку на Эвересте. Один из них, представляя гостя, рассказал о его героизме. Однако, когда камеру перевели на гостя, оказалось, что на красном диване вовсе не Биннс, а политический обозреватель Тодд Лэндман (Todd Landman), пришедший в студию поговорить об избранном президенте США Дональде Трампе.

«Мне кажется, вы пригласили не того гостя», — сказал Лэндман после того, как его представили.

Ведущая не растерялась и заявила, что не заподозрила ошибку, подумав, что гость не обязательно должен быть похож на альпиниста.

«Я могу рассказать вам множество героических историй, но они не связаны с Эверестом», — пошутил политолог.

Это не первый случай, когда в программу «Би-би-си» попадает не тот гость. Десять лет назад телеканал вывел в эфир Гая Гому, пришедшего на собеседование в корпорацию. Его попросили дать оценку перспективе прослушивания музыки онлайн. Несколько секунд мужчина пребывал в замешательстве, но, оправившись, без труда ответил на вопрос.