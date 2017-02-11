Водитель автобуса рассвирепел во время интервью и накричал на пассажиров

Корреспондент телеканала Fox 29 Стив Кили (Steve Keeley) снимал репортаж о снежной буре в пригороде Филадельфии (штат Пенсильвания) и решил опросить местных жителей о том, как им живется в разгул стихии.

На остановке он встретил работников Walmart и проследовал за ними в автобус. Попутно он решил взять интервью у водителя, и тот охотно согласился. Поначалу мужчина с улыбкой отвечал на вопросы репортера, а затем резко рассвирепел, подскочил и закричал на пассажиров, которые попытались пройти в салон, не заплатив. «Эй! Вам всем лучше заплатить! Меня не волнует, что там идет снег! Вам всем лучше заплатить!» — кричал он.

Зайцы с улыбкой восприняли поведение водителя и тут же достали деньги, после чего конфликт был улажен.