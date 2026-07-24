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07:35, 24 июля 2026Путешествия

Блогер описал один город в России словами «доживает свое после девяностых»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российский тревел-блогер Марк Еремин побывал в Самаре и развенчал мифы о «вымирающем» городе. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Путешественник решил отправиться в Самару, чтобы лично проверить слухи об этом муниципалитете. «Мне давно говорили — Самара уже не та. Промышленность встала, люди уезжают, город доживает свое после девяностых. Ну ладно, думаю, надо проверить самому. Взял билет и поехал смотреть своими глазами», — такими словами объяснил свою мотивацию блогер.

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Приехав в город Еремин убедился, что Самара — это «не умирающий поселок», а огромный живой организм. Город-миллионик имеет самую длинную речную набережную в стране, на которой по вечерам не протолкнуться от людей. «Старый город — это вообще отдельная любовь. Дома конца девятнадцатого века, деревянная резьба, купеческие особняки. Часть уже отреставрирована, часть еще ждет своего часа, но видно, что в это вкладываются, а не просто сносят под очередную коробку из стекла и бетона», — добавил турист.

Автор материала также, отметил, что ракетно-космический центр «Прогресс» в Самаре, вовсе не является «мертвым советским наследием», каким его преподносят злые языки, — это работающее производство, которое до сих пор создает ракетные двигатели. «И знаете что самое интересное? Местные говорят, что официальная статистика вообще занижает реальное число жителей — по данным сотовых операторов, в некоторых районах днем людей заметно больше, чем показывает перепись. Город растет тише, чем о нем говорят», — заключил Еремин.

Ранее Марк Еремин побывал в Китае и описал поездку словами «ночь может закончиться не в отеле, а на вокзале». Россияинин объяснил, что гостиницы в КНР могут отказаться обслуживать иностранцев.

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