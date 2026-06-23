Россиянин описал Китай словами «ночь может закончиться не в отеле, а на вокзале»

Российский тревел-блогер Марк Еремин побывал в Китае и описал поездку словами «ночь может закончиться не в отеле, а на вокзале». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Путешественник отметил, что заранее бронировал номер в китайской гостинице. Однако по приезде выяснилось, что в КНР не каждый отель готов заселить иностранца. «Вы приезжаете уставший после перелета, показываете паспорт, открываете бронь, а сотрудник отеля начинает объяснять, что вас не могут заселить. Причина звучит почти абсурдно: "Мы принимаем только граждан Китая" или "Мы не можем оформить иностранного гостя"», — добавил Еремин.

Россиянин объяснил, что такая ситуация не связана с плохими или подозрительными гостиницами. Туристы могут столкнуться с подобными трудностями в небольших гостиничных заведениях или в жилых комплексах, расположенных в районах, где практически не бывает иностранцев. «Персонал может просто не хотеть связываться с регистрацией иностранного паспорта, бояться ошибки в системе или действительно не понимать, как правильно оформить гостя», — заметил мужчина.

Перед поездкой в Китай житель России посоветовал соотечественникам внимательно читать описание отеля, а не только смотреть на фотографии и цену за размещение. Также он рекомендовал читать отзывы иностранцев о месте, в котором планируется ночевка. «Я бы не ставил первый ночлег в Китае на самый дешевый отель. После перелета лучше выбрать место, где вероятность нормального заселения выше. Экономить можно потом, когда вы уже выспались, разобрались с приложениями и поняли, как работает город», — заключил путешественник.

Ранее россиян предупредили о распространенных схемах обмана туристов в Китае. По словам специалиста, в Китае редко пугают физически, но могут использовать усталость, незнание языка и доверие к человеку, который выглядит как помощник.