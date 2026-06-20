Россиян предупредили о распространенных схемах обмана туристов в Китае

Китаист Разова: Туристов в Китае могут обмануть при обмене валюты и через QR-коды

Китаист Ксения Разова предупредила россиян о схемах обмана туристов, распространенных в Китае. В беседе с «Газетой.Ru» она перечислила самые опасные ситуации.

По словам специалистки, в Китае редко пугают физически, но могут использовать усталость, незнание языка и доверие к человеку, который выглядит как помощник. Одной из частых смен обмана она назвала неофициальное такси у аэропортов и вокзалов. Цена на такую поездку часто оказывается в несколько раз выше, поэтому эксперт советует пользоваться лицензированными такси или сервисами заказа, просить включить счетчик, брать чек и доставать багаж из багажника до оплаты.

Туристы часто берут юани наличными, и им могут дать сдачу фальшивыми купюрами или обмануть при обмене. При снятии наличных Разова призывала пользоваться банкоматами надежных банков и носить купюры разного номинала.

Кроме того, продолжила эксперт, туриста могут обмануть QR-кодом, который ведет на сомнительный сайт. Разова порекомендовала не сканировать случайные наклейки, особенно наклеенные поверх старого кода. «Самое опасное слово для туриста — срочно. Срочно отсканируйте, срочно оплатите. В нормальном месте у человека всегда есть время проверить, куда он попал», — подчеркнула китаист.

Еще одна опасность для туриста — поддельные сайты, которые берут деньги за заполнение электронной карты прибытия. Официальное заполнение бесплатно и доступно только через государственные каналы, приложение NIA 12367 или мини-программы WeChat и Alipay, обратила внимание она. Особенно рискуют те, кто ищет форму через поисковик, а не через официальный ресурс», подчеркнула Разова.

Мошенники также могут звонить и писать от имени полиции, банка или посольства, требовать деньги якобы для решения дела. Китаист убеждает: нельзя отправлять документы, переводить деньги и переходить по ссылкам, а при сомнениях нужно завершить разговор и связаться с организацией через официальный сайт или позвонить в полицию по номеру 110.

Ранее россиян предупредили о новых правилах въезда во Вьетнам. С 22 июня туристам придется заполнять электронные карты прибытия.