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12:03, 19 июня 2026Путешествия

Россиян предупредили о новых правилах въезда во Вьетнам

Вьетнам вводит электронные карты прибытия с 22 июня
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Claro Cortes / Reuters

С 22 июня Вьетнам вводит новые правила въезда для туристов — им придется заполнять электронные карты прибытия. Об этом соотечественников предупредили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что заполнение карты обязательно для всех пассажиров, прилетающих в международные аэропорты азиатской страны. Сделать это можно на портале миграционной службы Вьетнама не ранее, чем за 72 часа до въезда туда. Полученный QR-код нужно будет предъявить на погранконтроле.

Эксперты объяснили, что анкета будет доступна в том числе на русском языке. В нее нужно внести паспортные данные, информацию о визе, а также срок и место пребывания во Вьетнаме.

Ранее россиянка увидела во Вьетнаме жареных собак и описала деликатес фразой «не для слабонервных». Она заявила, что после этого больше никогда не вернется в эту страну Азии.

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