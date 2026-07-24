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07:47, 24 июля 2026 (обновлено: 07:48, 24 июля 2026)Россия

Украина попыталась ударить ракетами по региону в сотнях километров от границы

Губернатор Мельниченко: Украина попыталась ударить ракетами по Пензенской области
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попыталась ударить ракетами по Пензенской области, региону в сотнях километров от границы. Это следует из сообщения губернатора Олега Мельниченко в Telegram.

Чиновник заявил, что все выпущенные ВСУ цели были уничтожены российскими военными, не достигнув территории Пензенской области.

Что стало целью атаки ВСУ в регионе, Мельниченко не уточнил. «Благодарю военнослужащих, стоящих на страже безопасности жителей Пензенской области. От их четкой профессиональной работы зависят жизнь и спокойствие мирных граждан», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что Украина атаковала склад Wildberries в Ленинградской области. Пострадали несколько человек, возник пожар.

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