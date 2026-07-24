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07:07, 24 июля 2026 (обновлено: 07:13, 24 июля 2026)Россия

Объявлено о разрушениях при атаке БПЛА на Ленинградскую область

В Ленинградской области из-за атаки БПЛА обрушился склад птицефабрики
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jason Lee / Reuters

Склад птицефабрики «Северная» в Ленинградской области обрушился из-за попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА). О разрушениях написал губернатор российского региона Александр Дрозденко в своем канале в мессенджере MAX.

«В результате попадания БПЛА зафиксировано обрушение конструкций одного из складов птицефабрики "Северная" в поселке Синявино Кировского района», — сообщил глава Ленобласти.

В результате случившегося пострадавших нет.

Ранее Дрозденко заявил, что при ударе БПЛА по складу в Ленинградской области 24 июля пострадали три человека. Атаке подвергся склад в деревне Новосаратовка Всеволожского района, в результате удара произошло возгорание.

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