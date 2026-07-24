Оказавшийся в СИЗО бывший замглавы российского города попал на СВО

Арестованный экс-замглавы Дмитровского округа Подмосковья Ионов отправился на СВО

Арестованный за получение четырех миллионов 350 тысяч рублей в виде взятки бывший замглавы Дмитровского округа Подмосковья Алексей Ионов отправился на СВО. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно материалам дела, он добился удовлетворения прошения о приостановлении предварительного следствия по уголовному делу из-за заключения контракта с Минобороны России. Как сообщает собственный источник агентства, на этой неделе фигурант направился в зону СВО из следственного изолятора.

Ранее сообщалось, что на аресте Ионова настаивали органы предварительного расследования, а стороны защиты просила об избрании более мягкой меры пресечения. Он обвиняется по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). В феврале 2025 года он был заключен под стражу. По версии следствия, он за денежное вознаграждение содействовал оператору рекламы в победе на аукционе.