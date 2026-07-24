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Силовые структуры
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07:33, 24 июля 2026 (обновлено: 07:34, 24 июля 2026)Силовые структуры

Оказавшийся в СИЗО бывший замглавы российского города попал на СВО

Арестованный экс-замглавы Дмитровского округа Подмосковья Ионов отправился на СВО
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress

Арестованный за получение четырех миллионов 350 тысяч рублей в виде взятки бывший замглавы Дмитровского округа Подмосковья Алексей Ионов отправился на СВО. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно материалам дела, он добился удовлетворения прошения о приостановлении предварительного следствия по уголовному делу из-за заключения контракта с Минобороны России. Как сообщает собственный источник агентства, на этой неделе фигурант направился в зону СВО из следственного изолятора.

Ранее сообщалось, что на аресте Ионова настаивали органы предварительного расследования, а стороны защиты просила об избрании более мягкой меры пресечения. Он обвиняется по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). В феврале 2025 года он был заключен под стражу. По версии следствия, он за денежное вознаграждение содействовал оператору рекламы в победе на аукционе.

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