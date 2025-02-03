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17:22, 3 февраля 2025Силовые структуры

Замглавы администрации российского города арестован за получение миллионной взятки

В Москве суд арестовал замглавы Дмитрова Ионова за получение взятки
Варвара Митина (редактор)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве суд арестовал заместителя главы администрации подмосковного Дмитрова Алексея Ионова за получение взятки в размере четырех миллионов 350 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Мужчина будет под стражей месяц и 30 суток. На его аресте настаивали органы предварительного расследования, а стороны защиты просила об избрании более мягкой меры пресечения. Ионов проходит обвиняемым по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).

По версии следствия, он за денежное вознаграждение содействовал оператору рекламы в победе на аукционе. Вместе с начальником отдела рекламы муниципального казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления» Дмитрова Сергеем Зыковым и другими сотрудниками администрации он договорился помочь оператору наружной рекламы выиграть аукцион на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и покровительство.

Ионов частично признал вину.

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