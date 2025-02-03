Замглавы администрации российского города обвинили в получении четырех миллионов рублей

Следствие обвинило замглавы Дмитрова Ионова в получении взятки на 4 млн рублей

Следователи предъявили заместителю главы администрации подмосковного Дмитрова Алексею Ионову обвинение в получении взятки на сумму 4 миллиона 350 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Аналогичное обвинение также инкриминируется начальнику отдела рекламы муниципального казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления» Дмитрова Сергею Зыкову. По данным следствия, они с другими сотрудниками администрации договорились помочь оператору наружной рекламы выиграть аукцион на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и покровительство.

За свои услуги Зыков передал Ионову муляж с якобы 3 миллионами рублей рядом со зданием администрации под контролем правоохранительных органов. Общая сумма незаконного вознаграждения составила 4 миллиона 350 тысяч рублей.

Следователь направила в Тверской суд Москвы ходатайство об избрании Ионову меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает ТАСС. Вместе с ним задержаны еще трое фигурантов дела.

Ранее 3 февраля следователи задержали заместителя губернатора Ростовской области Лилию Федотову по уголовному делу об ущербе бюджету региона почти на два миллиарда рублей.