Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:07, 3 февраля 2025Силовые структуры

Замглавы администрации российского города обвинили в получении четырех миллионов рублей

Следствие обвинило замглавы Дмитрова Ионова в получении взятки на 4 млн рублей
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Следователи предъявили заместителю главы администрации подмосковного Дмитрова Алексею Ионову обвинение в получении взятки на сумму 4 миллиона 350 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Аналогичное обвинение также инкриминируется начальнику отдела рекламы муниципального казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления» Дмитрова Сергею Зыкову. По данным следствия, они с другими сотрудниками администрации договорились помочь оператору наружной рекламы выиграть аукцион на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и покровительство.

За свои услуги Зыков передал Ионову муляж с якобы 3 миллионами рублей рядом со зданием администрации под контролем правоохранительных органов. Общая сумма незаконного вознаграждения составила 4 миллиона 350 тысяч рублей.

Следователь направила в Тверской суд Москвы ходатайство об избрании Ионову меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает ТАСС. Вместе с ним задержаны еще трое фигурантов дела.

Ранее 3 февраля следователи задержали заместителя губернатора Ростовской области Лилию Федотову по уголовному делу об ущербе бюджету региона почти на два миллиарда рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Раненный при взрыве в ЖК «Алые Паруса» основатель батальона «Арбат» умер в реанимации

      Власти Эстонии призвали запастись настольными играми

      Глава МИД Польши призвал США к достижению мира через силу

      МИД Финляндии опубликовал инструкции для желающих воевать за ВСУ граждан

      На Западе указали на бесполезность новых пакетов помощи Украине

      Супруга Василия Ливанова пожаловалась на ложь о ее муже

      Орбан рассказал об одном качестве Путина

      Беспилотники ВСУ ударили по российскому городу

      В России откроются магазины бренда одежды из Казахстана

      В Москве из-за теплой зимы закрылась горка для тюбинга

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше