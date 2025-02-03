Раскрыт ущерб по уголовному делу замгубернатора Ростовской области

СК: Ущерб по делу замгубернатора Федотовой составил почти 2 млрд рублей

Ущерб бюджету Ростовской области по уголовному делу в отношении заместителя губернатора Лилии Федотовой составил почти два миллиарда рублей. Такую сумму «Ленте.ру» раскрыли в Следственном комитете (СК) России.

Чиновнице вменяют пункт «в» части 2 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

По версии следствия, в 2020 году Федотова необоснованно привлекла для нужд региона кредиты в коммерческом банке по высоким ставкам на общую сумму 12 миллиардов рублей. Ущерб бюджету от ее действий составил 1,9 миллиарда рублей — эти средства были израсходованы на обслуживание и оплату процентов за 2020-2023 годы.

