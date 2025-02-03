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11:58, 3 февраля 2025Силовые структуры

Раскрыт ущерб по уголовному делу замгубернатора Ростовской области

СК: Ущерб по делу замгубернатора Федотовой составил почти 2 млрд рублей
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСнижение ставки по кредитам:
Начало событий в новости В Ростовской области возбудили уголовное дело на заместителя губернатора

Фото: Василий Дерюгин/Коммерсантъ

Ущерб бюджету Ростовской области по уголовному делу в отношении заместителя губернатора Лилии Федотовой составил почти два миллиарда рублей. Такую сумму «Ленте.ру» раскрыли в Следственном комитете (СК) России.

Чиновнице вменяют пункт «в» части 2 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

По версии следствия, в 2020 году Федотова необоснованно привлекла для нужд региона кредиты в коммерческом банке по высоким ставкам на общую сумму 12 миллиардов рублей. Ущерб бюджету от ее действий составил 1,9 миллиарда рублей — эти средства были израсходованы на обслуживание и оплату процентов за 2020-2023 годы.

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