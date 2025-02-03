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11:47, 3 февраля 2025Силовые структуры

В Ростовской области возбудили уголовное дело на заместителя губернатора

В Ростовской области возбудили дело на замгубернатора Федотову
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Ростовской области возбудили уголовное дело на замгубернатора Лилию Федотову за превышение должностных полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

По данным следствия, в 2020 году Федотова при наличии остатков бюджетных средств привлекла кредиты для нужд Ростовской области на 12 миллиардов рублей по ставке больше шести процентов годовых. Таким образом, она нарушила требования долговой политики, по которой такие займы привлекаются по более низкой ставке.

Ущерб бюджету составил 1,9 миллиарда рублей, которые пошли на обслуживание и оплату процентов по кредитам в период с 2020 года по 2023 год.

Следователи проводят необходимые действия для установления всех обстоятельств преступления.

Ранее сообщалось, что в МВД раскрыли подробности о задержанных по уголовному делу сотрудниках «Роснано».

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