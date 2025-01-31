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09:42, 31 января 2025Силовые структуры

В МВД раскрыли подробности о задержанных по уголовному делу сотрудниках «Роснано»

МВД: Трое сотрудников «Роснано» задержаны по делу о превышении полномочий
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Заместителя руководителя компании «Роснано» Бориса Подольского, управляющего директора по финансам Артура Галстяна и директора по методологии учета, налогообложения и отчетности Марину Касенкову задержали в Московском регионе по делу о превышении полномочиями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

Против фигурантов возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ.

В 2017 году задержанные предприняли неправомерные действия по реклассификации финансовых обязательств, чтобы сокрыть неудовлетворительные результаты экономической деятельности компании. Они показали акционеру — России — ложные данные отчетности. Таким образом «Роснано» сохранила государственные гарантии и получила дополнительное финансирование. В период с 2022 по 2024 год государство выделило компании более 43 миллиардов рублей.

Ранее суд в Москве заочно приговорил к семи годам колонии общего режима бизнесмена Валерия Главацкого по делу о растрате 424 миллионов рублей, выделенных на разработку и производство лекарственных препаратов компании «НТфарма» (входит в структуру «Роснано»).

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