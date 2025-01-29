Бизнесмена заочно осудили за растрату 424 миллионов рублей «дочки» «Роснано»

В Москве суд заочно приговорил бизнесмена Главацкого за растрату 424 млн рублей

В Москве суд заочно приговорил к семи годам колонии общего режима бизнесмена Валерия Главацкого по делу о растрате 424 миллионов рублей, выделенных на разработку и производство лекарственных препаратов компании «НТфарма» (входит в структуру «Роснано»). Об этом Ленте.ру рассказали в пресс-службе суда.

Мужчину признали виновным по статьям 33, 160 («Пособничестве в растрате») и 174.1 («Легализация денежных средств») УК РФ. Срок наказания будет исчисляться с момента экстрадиции осужденного на территорию России. С 2021 года Главацкий находится в международном розыске. Осенью 2023 года Хорошевский суд уже выносил ему обвинительный приговор.

По данным «Ведомостей», Главацкий с сентября 2010 года по апрель 2013 года вместе с сообщниками похитил деньги, которые выделили госкорпорации для разработки лекарственных препаратов коммерческой организацией. Ущерб оценили более чем в 424 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что ущерб от недобросовестных финансовых операций в «Роснано» превысил 200 миллиардов рублей.