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09:50, 11 января 2025Россия

Стал известен ущерб «Роснано» от недобросовестных финансовых операций

Директор «Роснано» Фролов: ущерб компании от хищений превышает 200 млрд рублей
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Ущерб от недобросовестных финансовых операций в «Роснано» превысил 200 миллиардов рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на директора компании по особым поручениям Евгения Фролова.

Правоохранители уже возбудили дела о хищениях на сумму более 43 миллиардов рублей. Фролов уточнил, что были выявлены факты вывода средств в иностранные юрисдикции. При этом деньги выводились «под видом покупки сомнительных технологий у аффилированных компаний» по завышенной цене.

Ранее двоих бывших топ-менеджеров госкорпорации «Роснано» Олега Киселева и Ирину Рапопорт, которые обвиняются в особо крупном мошенничестве, объявили в международный розыск. 27 августа 2024 года Мещанский районный суд Москвы арестовал их заочно на два месяца.

По версии следствия, Киселев, Рапопорт и другие лица в составе организованной группы использовали свое служебное положение и растратили деньги, которые были инвестированы в уставной капитал «Роснано». В результате госкорпорации был причинен ущерб в особо крупном размере.

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