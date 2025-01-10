Топ-менеджеров Роснано объявили в международный розыск по делу о мошенничестве

Обвиненные в мошенничестве топ-менеджеры «Роснано» попали в международный розыск

Двоих бывших топ-менеджеров госкорпорации «Роснано» Олега Киселева и Ирину Рапопорт, которые обвиняются в особо крупном мошенничестве, объявили в международный розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

По данным источника, Киселев и Рапопорт скрылись и по месту прописки не проживают, известно об их нахождении за границей.

27 августа 2024 года Мещанский районный суд Москвы арестовал их заочно на два месяца. По версии следствия, Киселев, Рапопорт и другие лица в составе организованной группы использовали свое служебное положение и растратили деньги, которые были инвестированы в уставной капитал «Роснано». В результате госкорпорации был причинен ущерб в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде полиция задержала участника международного мошенничества.