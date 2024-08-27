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14:24, 27 августа 2024Силовые структуры

Бывших топ-менеджеров «Роснано» заочно арестовали по делу о растрате

В Москве заочно арестовали бывших топ-менеджеров «Роснано» Киселева и Рапопорт
Начало событий в новости Следователи попросили заочно арестовать бывших топ-менеджеров «Роснано»

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца двух бывших топ-менеджеров госкорпорации «Роснано» — Олега Киселева и Ирину Рапопорт. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

Киселеву и Рапопорт вменяют растрату в особо крупном размере. С ходатайством об избрании им меры пресечения обратились следственные органы.

Бывшие топ-менеджеры «Роснано» находятся за пределами России.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что следователи предъявили обвинение в хищении 1,676 миллиарда рублей соратникам руководителя «Роснано» Анатолия Чубайса. По версии следствия, они похитили деньги из госкорпорации в период с 2012 по 2015 год путем вывода в кипрский фонд.

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      Олеся Мицкевич
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