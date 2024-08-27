Следователи попросили заочно арестовать бывших топ-менеджеров «Роснано»

В Москве суд рассмотрит прошение о заочных арестах экс-топ-менеджеров «Роснано»

В московский суд поступили ходатайства следственных органов об избрании меры пресечения в виде заочного ареста бывшим топ-менеджерам госкорпорации «Роснано» Олега Киселева и Ирины Рапопорт. Об этом сообщает РИА Новости.

Им вменяется крупная растрата. Прошение о заочном аресте рассмотрит Мещанский суд столицы. Киселев и Рапопорт покинули Россию.

1 апреля депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что Следственный департамент МВД России предъявил обвинение соратникам руководителя «Роснано» Анатолия Чубайса в хищении 1,676 миллиарда рублей. По данным следствия, деньги были похищены из госкорпорации в период с 2012-го по 2015 год путем вывода в кипрский фонд с использованием преступной схемы, состоящей из подконтрольных фирм.

Тяжелое финансовое положение «Роснано» стало достоянием общественности в 2019 году, когда компанией руководил Анатолий Чубайс. В конце 2020 года его сменил выходец из «Ростеха» Сергей Куликов, и с тех пор основной деятельностью института развития стала чистка портфеля. Ни одного проекта за три года компания из своих средств не поддержала.