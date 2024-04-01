В Госдуме раскрыли детали дела о хищениях из «Роснано» соратниками Чубайса

Хинштейн: МВД обвинило соратников Чубайса в хищении 1,6 млрд руб из «Роснано»

Следственный департамент МВД России предъявил обвинение по уголовному делу о хищении из «Роснано» 1,676 миллиарда рублей бывшим топ-менеджерам корпорации и соратникам ее руководителя Анатолия Чубайса. Детали дела раскрыл депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram.

Заочно обвинены в растрате заместитель председателя правления «Роснано» Олег Киселев, управляющий директор «Роснано» Ирина Раппопорт и председатель правления банка «Пересвет» Александр Швец. Они скрылись от следствия за рубежом. МВД планирует объявить их в международный розыск и направить запрос об экстрадиции. Четвертый фигурант дела — директор дочерней структуры корпорации «Nanoenergo Fund Limited» Олег Дьяченко заключил со следствием соглашение о сотрудничестве и помещен под домашний арест.

Следствие считает организатором хищений неустановленное лицо из числа руководителей корпорации. По данным МВД, деньги были похищены из «Роснано» в период с 2012-го по 2015 год путем вывода в кипрский фонд с использованием преступной схемы, состоящей из подконтрольных фирм.

Тяжелое финансовое положение «Роснано» стало достоянием общественности в 2019 году, когда компанией руководил Анатолий Чубайс. В конце 2020 года его сменил выходец из «Ростеха» Сергей Куликов, и с тех пор основной деятельностью института развития стала чистка портфеля. Ни одного проекта за три года компания из своих средств не поддержала.

