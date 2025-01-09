В российском городе задержали участника схемы международных афер с миллионным ущербом

В Нижнем Новгороде полиция задержала участника международного мошенничества

В Нижнем Новгороде полиция задержала иностранца, который был соучастником схемы международного мошенничества. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Следователи возбудили в отношении мужчины уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В арендованных задержанным квартирах изъяты компьютеры, 20 сим-боксов и более 13 тысяч сим-карт. Сейчас выявлено более 40 фактов использования привязанных к ним номеров в мошеннических схемах. Общий ущерб от этих преступлений составил порядка 10 миллионов рублей.

Ранее в Москве полицейские задержали женщину-курьера, работавшую на мошенников, обманувших москвичей на 84,6 миллиона рублей.