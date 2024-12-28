Полицейские задержали работавшую на мошенников женщину-курьера

В Москве задержали курьера мошенников, обманувших россиян на 84,6 млн рублей

В Москве полицейские задержали женщину-курьера, работавшую на мошенников, обманувших москвичей на 84,6 миллиона рублей. Об этом в Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».

Мошенники обманывали своих жертв под видом силовиков и сотрудников госструктур, убеждая пожилых россиян переводить деньги на якобы безопасный счет. 20-летняя уроженка Хакасии выполняла роль курьера и забирала деньги у обманутых.

Так она забрала свыше 200 тысяч рублей у 19-летней москвички и 4 миллиона рублей у 51-летней женщины. Кроме того еще 5,6 миллиона рублей она получила от пожилого мужчины.

Ей предъявлено обвинение по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

Ранее в Московской области задержали пособника мошенников, обманувших пенсионерку.