Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:19, 28 декабря 2024Силовые структуры

Полицейские задержали работавшую на мошенников женщину-курьера

В Москве задержали курьера мошенников, обманувших россиян на 84,6 млн рублей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал МВД МЕДИА

В Москве полицейские задержали женщину-курьера, работавшую на мошенников, обманувших москвичей на 84,6 миллиона рублей. Об этом в Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».

Мошенники обманывали своих жертв под видом силовиков и сотрудников госструктур, убеждая пожилых россиян переводить деньги на якобы безопасный счет. 20-летняя уроженка Хакасии выполняла роль курьера и забирала деньги у обманутых.

Так она забрала свыше 200 тысяч рублей у 19-летней москвички и 4 миллиона рублей у 51-летней женщины. Кроме того еще 5,6 миллиона рублей она получила от пожилого мужчины.

Ей предъявлено обвинение по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

Ранее в Московской области задержали пособника мошенников, обманувших пенсионерку.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Газпром» заявил, что Молдавия перестанет получать газ с 1 января. Кишинев задолжал больше 700 миллионов долларов

      Власти Украины обратились к энергокомиссару ЕС из-за слов Фицо о поставках электроэнергии

      Секретный доклад МИД Германии об «Орешнике» поверг немцев в шок

      Захарова заявила об осознании Трампом масштабов коррупции на Украине

      Россиянам назвали приятный способ не набрать вес в праздники

      В России выросли средние зарплаты

      Солист группы Måneskin в портупее на голое тело снялся для журнала

      Во Франции раскрыли фейки о солдатах КНДР на Украине

      Российскую школьницу госпитализировали после избиения в школе

      Украинский кризис назвали используемым для развязывания гибридных войн против России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше