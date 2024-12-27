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10:29, 27 декабря 2024Силовые структуры

Сотрудники полиции задержали группу россиян за мошенничество на 88 миллионов рублей

В Челябинской области задержали аферистов за мошенничество на 88 млн рублей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Челябинской области сотрудники полиции задержали группу россиян за мошенничество на 88 миллионов рублей. Об этом в Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».

Возбуждены уголовные дела по статье 159 («Мошенничество») и статье 159.1 («Мошенничество в сфере кредитования») УК РФ.

По данным ведомства, организаторы группы ранее работали в сфере оказания помощи гражданам в оформлении ипотечного кредитования и были знакомы. С августа 2023 года злоумышленницы искали граждан, готовых за вознаграждение принять участие в махинациях. Тем, кто согласился, сообщницы помогали оформить через онлайн-сервис фиктивные заявки на получение кредита для строительства домов в Сосновском и Красноармейском районах.

Дальше эти документы предоставляли в банк и обратившиеся получали кредиты на сумму от 2,6 до шести миллионов рублей. Половину из этих денег они отдавали организаторам схемы. Участники группы не планировали возвращать займы. Иногда они вносили платежи несколько месяцев, затем переставали это делать.

В качестве заемщиков они привлекли девять граждан. Ущерб банку составил более 88 миллионов рублей. Сотрудники полиции задержали 12 человек, из них семь женщин.

Ранее сообщалось, что в России осудили директора подрядной организации за мошенничество при строительстве МЦД-4.

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