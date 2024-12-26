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18:30, 26 декабря 2024Силовые структуры

В России осудили директора подрядной организации за мошенничество при строительстве МЦД-4

В Москве осудили главу подрядной фирмы за мошенничество при строительстве МЦД-4
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Москве осудили директора строительной фирмы за мошенничество при строительстве МЦД-4. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

Он признан виновным по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

Как установил суд, при строительстве одного из остановочных пунктов МЦД-4 за выполнение работ по огнезащитной обработке металлоконструкций ООО «СтройСигнал» получило 5,5 миллиона рублей. По факту такая работа на объекте не выполнялась. Документы с заключением специализированной лаборатории были фиктивными.

Факты мошенничества были выявлены транспортной прокуратурой, и материалы проверки направлены в следственный орган для возбуждения уголовного дела.

Суд приговорил обвиняемого к трем годам условно с испытательным сроком на три года.

Ранее сообщалось, что в России осудили мужчину за мошенничество при строительстве многоквартирных домов.

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