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14:29, 26 декабря 2024Силовые структуры

В России осудили мужчину за мошенничество при строительстве многоквартирных домов

В Ярославле осудили мужчину за мошенничество на сумму более 400 миллионов рублей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Ярославле осудили мужчину за мошенничество на сумму более 400 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Он осужден по статье 159 («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») УК РФ.

Как установил суд, 52-летний местный житель в период с декабря 2014 по май 2017 года исполнял обязанности генерального директора в компании «Руф Стайл Констракшен» и заключал с гражданами договора долевого участия в строительстве многоквартирных домов в микрорайоне «Новый Ярославль». Также он подписал несколько договоров с банком на предоставление кредитов для строительства.

В 2017 году строительство остановилось, и обязательства перед дольщиками, а также банком он выполнил. Полученные средства он потратил на личные нужды. Пострадавшими оказались 142 человека на сумму более 180 миллионов рублей и банк на сумму свыше 216 миллионов рублей.

Суд приговорил его к трем годам колонии общего режима. Вложенные средства возвращены участникам долевого строительства.

Ранее сообщалось, что бывшего советника главы Олимпийского комитета России осудили за мошенничество.

В онлайн-кинотеатре Okko 13 декабря вышел документальный сериал об эпидемии телефонных мошенников «На крючке: когда звонит мошенник». В четырех сериях раскрывается, как мошенники обманывают сотни тысяч россиян, какие схемы используют и почему так умело манипулируют, как работают мошеннические кол-центры, и, наконец, как обезопасить себя от злоумышленников.

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