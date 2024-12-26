Бывшего советника главы Олимпийского комитета России осудили за мошенничество

Таганский районный суд Москвы приговорил к семи годам лишения свободы бывшего советника главы Олимпийского комитета России и экс-президента Федерации водного поло Алексея Власенко по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.
Власенко признали виновным по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ.
Уточняется, что он похитил 450 миллионов рублей. Другие подробности дела не приводятся.
Ранее у руководителей трех заводов в Ростовской области прошли обыски по делу о мошенничестве при выполнении гособоронзаказа.