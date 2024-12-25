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09:30, 25 декабря 2024Силовые структуры

На трех российских заводах прошли обыски из-за дела о хищении гособоронзаказа

На заводах в Ростовской области прошли обыски из-за хищения средств оборонзаказа
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

У руководителей трех заводов в Ростовской области прошли обыски по делу о мошенничестве при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

Речь идет о трех подшипниковых заводах – «10 ГПЗ», «ОК-Лоза» и «ГПЗ-2 Тверь». Обыски прошли в военных представительствах и обслуживающей организации, а также по местам проживания глав предприятий и семей собственников.

По данным ведомства, следственные действия связаны с уголовным делом о мошенничестве должностных лиц «10 ГПЗ», возбужденным ранее. Сумма ущерба по первому эпизоду составила 811 миллионов рублей.

В сентябре сотрудник собственной безопасности энергетической компании попытался передать взятку в размере 20 миллионов рублей сотруднику ФСБ – он рассчитывал на прекращение проверки по «10 ГПЗ», поставляющего оборудование для нужд специальной военной операции. Злоумышленник был задержан с поличным.

Ранее сотрудники полиции провели обыски у генерального директора компании «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина, задержанного по подозрению в злоупотреблении полномочиями.

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