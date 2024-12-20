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11:40, 20 декабря 2024Силовые структуры

У задержанного гендиректора «Корпорации развития Курской области» прошли обыски

У главы «Корпорации развития Курской области» изъяли коллекцию часов и миллионы
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Против гендиректора «Корпорации развития Курской области» возбудили дело

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Сотрудники полиции провели обыски у генерального директора компании «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина, задержанного по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, обыски прошли в его квартире и загородном доме. Там силовики обнаружили 1,7 миллиона рублей наличными, а также коллекцию дорогих часов брендов Rado, Vacheron Constantin, Breguet, IWC.

В ближайшее время следствие выяснит законность происхождения изъятого имущества и денежных средств.

О задержании Лукина стало известно в пятницу, 20 декабря. Он подозревается в злоупотреблении полномочиями при строительстве фортификационных сооружений — предварительный ущерб от его действий составил 173 миллиона рублей.

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